FT: ЕС разрешит некоторым гражданам оставлять привезенные из России автомобили

По данным газеты, послабление сдают в рамках 12-го пакета антироссийских санкций сообщества

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Граждане стран - членов ЕС смогут в некоторых случаях сохранять автомобили, на которых въезжают из России на территорию Евросоюза. Как сообщила газета Financial Times, послабление будет сделано в рамках 12-го пакета антироссийских санкций сообщества.

"Мы будем позволять это только в очень-очень ограниченных случаях", - уточнил в беседе с газетой дипломат одной из стран, граничащих с РФ. Решение о том, позволить ли владельцу оставить автомобиль, будет принимать страна, на территорию которой машина въедет из России.

Financial Times отмечает, что об этом послаблении просили несколько стран, не имеющих общих границ с РФ.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим".