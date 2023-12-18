АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Роснефти" на наивысшем уровне - AAA(RU)

В агентстве отметили, что кредитный рейтинг ПАО "НК "Роснефть" учитывает очень сильную рыночную позицию, очень сильные оценки бизнес-профиля

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило наивысший кредитный рейтинг - AAA(RU) со стабильным прогнозом для компании "Роснефть" и ее облигаций. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечают эксперты АКРА, "Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли, одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний. Доля "Роснефти" в российской добыче жидких углеводородов составляет около 40%, а в добыче природного газа - порядка 15%. Кроме того, "Роснефть" является крупнейшей в России нефтеперерабатывающей компанией. "Кредитный рейтинг ПАО "НК "Роснефть" учитывает очень сильную рыночную позицию, очень сильные оценки бизнес-профиля", - отмечается в сообщении АКРА. Агентство также выделило низкую долговую нагрузку и высокую рентабельность "Роснефти".

Аналитики агентства также высоко оценили стратегию развития, систему управления рисками и финансовую прозрачность "Роснефти". "Результатом реализации стратегии компании является устойчивый рост как физических показателей добычи, так и финансового результата", - добавили в АКРА. По мнению агентства, ключевыми факторами оценки стали: высокая операционная эффективность, низкая себестоимость добычи, высокий уровень запасов углеводородов и наличие эффективных каналов монетизации.

Производственные показатели

По данным отчетности "Роснефти" за январь - сентябрь 2023 года, ее объем добычи углеводородов вырос почти на 11% и достиг 5,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Показатели российской компании выше, чем аналогичные у таких мировых грандов как ExxonMobil (3,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки), ВР (2,3 млн), Chevron (3,03 млн), Equinor (2,04 млн), Eni (1,64 млн), Sinopec (1,36 млн).

В январе - сентябре объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" вырос на 3,3% год к году - до 65,8 млн тонн. Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке составили 31,2 млн тонн. Доля компании в совокупном объеме продаж бензина и дизельного топлива на товарно-сырьевой бирже составила около 40%.

Общие капитальные затраты "Роснефти" за девять месяцев 2023 года составили 909 млрд рублей (+10,6% год к году). В том числе в крупнейший для мировой отрасли проект "Восток ойл". Выручка "Роснефти" составила 6,612 трлн рублей. EBITDA - 2,403 трлн рублей (+19,3%). Удельные расходы на добычу углеводородов компании в III квартале составили $2,5 на баррель - это один из самых низких показателей в мире.

Инвестиционный результат

Акции "Роснефти" за 2023 год уже подорожали почти на 54%, обогнав индекс Московской биржи (+42,5%). По мнению экспертов, основными драйверами роста акций "Роснефти" стали подъем цен на нефть, а также сужение спреда российской нефти к мировым бенчмаркам. "Все это способствовало росту финансовых результатов и формированию ожиданий по крупным дивидендам за 2023 год (11-13% дивидендной доходности)", - посчитал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.

Компания платит дивиденды дважды в год. Промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 года могут составить 30,77 рубля на акцию. Оценки целевой стоимости акций "Роснефти" находятся в диапазоне от 610 до 655 рублей за штуку при текущей цене в 565 рублей за штуку.

Инвестиционные аналитики также обращают внимание на акции "Роснефти" в связи с хорошей дивидендной доходностью. Так, в инвестбанке "Синара" считают, что бумагам "Роснефти" оказывают поддержку планы менеджмента компании по запуску масштабного проекта "Восток ойл" и двузначная дивидендная доходность. Аналитики Совкомбанка ожидают роста акций "Роснефти" при сохранении текущей конъюнктуры на рынке.