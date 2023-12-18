Аксаков объяснил задержку с принятием закона о самозапрете кредитов техническими вопросами

Законопроект должны принять в январе, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции в ТАСС объяснил техническими вопросами задержку с принятием законопроекта о самозапрете граждан на получение кредитов.

"Я рассчитывал тоже, что в эту сессию примем закон о самозапрете. В принципе там некие технические вопросы всплыли, не смогли согласовать позиции, - некоторые согласующие институты, которые обязательно присутствуют при рассмотрении законопроектов. Я для себя оставлю крайний срок - январь, то есть в январе мы примем закон о самозапрете, и многие наши граждане, я думаю, это даже миллионы, такой самозапрет реализуют", - сказал он.

Госдума в октябре 2023 года приняла в первом чтении законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа (кредита). Целью документа является предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение.