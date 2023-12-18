Китай заявил о готовности усилить макроэкономическую координацию с Россией

Министр финансов КНР Лань Фоань отметил, что у КНР и РФ есть опыт в сферах усиления энергичности и устойчивости экономического роста

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Пекин намерен укрепить координацию с Россией в макроэкономической политике. Об этом заявил министр финансов КНР Лань Фоань на встрече в Пекине с главой Минфина РФ Антоном Силуановым.

"Китай готов углубить коммуникацию с Россией по экономической ситуации и вызовам в отношении КНР и РФ, всего мира, а также в макроэкономической политике", - сказал Лань Фоань на встрече в резиденции Дяоюйтай. По его словам, Москва и Пекин должны "усилить коммуникацию и координацию в области макроэкономической политики, чтобы обеспечить большую стабильность для процветания и стабильности во всем мире".

"Перед лицом сложной ситуации [в мировой экономике] Китай и Россия сохранили хорошую динамику развития, но мы также сталкиваемся с многими рисками и вызовами", - отметил китайский министр.

По его словам, у КНР и РФ есть общие темы для разговора и богатый опыт в сферах усиления энергичности и устойчивости экономического роста, а также повышения эффективности макроэкономической политики.