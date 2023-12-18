В нескольких районах Запорожской области сняли запрет на продажу крепкого алкоголя

Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Запрет на розничную продажу крепкого алкоголя снят на территориях Запорожской области, не находящихся у линии боевого соприкосновения.

Запрет на продажу крепкой алкогольной продукции в Запорожской области действует с мая 2023 года. Ранее он действовал на всей территории региона.

"С 18 декабря 2023 года временный (полный) запрет на розничную продажу алкогольных напитков, за исключением розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, только на следующих территориях области: Васильевский район, Каменско-Днепровский район, Куйбышевский район, Михайловский район, Пологовский район, Токмакский район, город Энергодар", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Отмечается, что запрет на продажу алкогольных напитков на перечисленных территориях распространяется как на магазины, так и на предприятия общественного питания. Алкогольные напитки, не попавшие под запрет, можно приобрести только с 08:00 до 17:00.

Как сообщил ТАСС представитель Минэкономразвития Запорожской области, торговать крепким алкоголем можно только по лицензии, в случае отсутствия лицензии предусмотрен штраф 3 млн рублей либо уголовная ответственность. "На прифронтовых территориях сухой закон продлен, на иных территориях с 19 числа можно торговать", - добавил представитель министерства.