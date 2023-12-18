РЭЦ проведет в китайской провинции Ляонин фестиваль-ярмарку "Сделано в России"

Планируется, что за неделю мероприятие посетят около 3 млн человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) проведет с 27 января по 4 февраля 2024 года первый фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в провинции Китая Ляонин. Об этом сообщила пресс-служба РЭЦ.

"В провинции Ляонин с 27 января по 4 февраля 2024 года пройдет первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который познакомит жителей провинции с российской продукцией и культурой. Фестиваль будет организован РЭЦ при поддержке правительства России и народного правительства провинции Ляонин, исторически имеющей тесные связи с Россией и высокий интерес населения и к российской культуре, и к российской продукции", - сообщила пресс-служба.

На ярмарке будет представлено более 1 тыс. товаров из России, к участию приглашены ведущие российские компании. Планируется, что за неделю мероприятие посетят около 3 млн человек. Подчеркивается, что фестиваль-ярмарка пройдет в преддверии Нового года по китайскому календарю, который будет отмечаться 10 февраля.

"Продвижение российского экспорта под брендом "Сделано в России" не ограничивается одними лишь товарами. Наши традиции, культура, спорт - все это формирует образ России и влияет на лояльность к нашим брендам и продукции. Фестиваль-ярмарка объединит в себе все эти направления. Будет насыщенная программа - от дегустаций и таргетированных b2b-встреч до хоккейных матчей и концертов", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭЦ Веронику Никишину.

В ходе фестиваля в городах Шэньян и Далянь пройдут дегустационные шоу от российских производителей продуктов питания, выступления музыкальных и балетного коллективов, мастер-классы по народным художественным промыслам, состоятся товарищеские хоккейные матчи между сборными российских экспортеров и китайских импортеров, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подобные мероприятия, призванные продвигать российский экспорт, будут проходить и в других провинциях Китая.