Грузия выявила 1 тыс. попыток провоза в РФ санкционных товаров из Европы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил министра финансов Лашу Хуцишвили и ответственные за контроль перемещения товаров ведомства за своевременное реагирование на попытки обхода санкций

ТБИЛИСИ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Грузии выявили около 1 тыс. попыток провоза из Грузии в Россию европейских товаров, которые находятся под санкциями ЕС. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с ежегодным отчетом.

"Мы идентифицировали около 1 тыс. случаев [попыток] обхода санкций. Это касалось той продукции, которая отправлялась из Европы в направлении России. Мы в ту же секунду известили наших европейских коллег по поводу этих попыток. Мы выявили тысячу таких попыток в европейских странах в соответствии с заранее полученной информацией", - заявил Гарибашвили.

Он поблагодарил министра финансов Лашу Хуцишвили и ответственные за контроль перемещения товаров ведомства за своевременное реагирование на попытки обхода санкций.

Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. Власти страны многократно заявляли, что введение санкций против России нанесло бы не только значительный экономический урон Грузии, но и могло бы спровоцировать военное противостояние.