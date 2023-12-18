Россия выступит за создание независимой площадки для расчетов на базе банков СНГ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что для этого будет развиваться система передачи финансовых сообщений, сеть взаимных корреспондентских счетов в нацвалютах, биржевые инструменты торговли товарами в нацвалютах и расширяться география приема карт "Мир"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия будет выступать за создание специальной площадки под эгидой банков СНГ для развития независимой финансовой инфраструктуры Содружества. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам прошедшего в Москве совета глав СНГ.

По его словам, председательство России в СНГ в 2024 году придаст новый импульс объединению. В числе ключевых направлений - формирование общего транспортного рынка, обеспечение свободного движения продукции на пространстве СНГ.

"В год своего председательства Россия будет выступать за создание специальной площадки под эгидой банков СНГ для развития независимой финансовой инфраструктуры Содружества, - подчеркнул глава министерства. - Будем продолжать работу по переходу на расчеты в нацвалютах. Для этого будем развивать систему передачи финансовых сообщений, сеть взаимных корреспондентских счетов в нацвалютах, биржевые инструменты торговли товарами в нацвалютах и расширять географию приема карт "Мир".

Министр также отметил, что торговля по-прежнему является основой сотрудничества стран СНГ. И, несмотря на внешние вызовы, практически у всех стран Содружества наблюдается устойчивый рост экономики, продолжил он.

По данным Минэкономразвития, за девять месяцев 2023 года совокупный ВВП увеличился на 3,2%. Товарооборот России со странами СНГ за три квартала этого года вырос почти на 7% и достиг 6 трлн рублей.