Премьер Казахстана на выставке "Россия" посетил стенды Челябинской области и Петербурга

Также Алихан Смаилов ознакомился с совместным проектом Астаны и Москвы по производству грузоподъемного оборудования в свободной экономической зоне Северо-Казахстанской области

АЛМА-АТА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе посещения в Москве выставки "Россия" ознакомился с проектами локализации в республике нескольких производств компаний Челябинской области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

"В рамках стенда Челябинской области презентованы проекты по локализации в Казахстане производства бульдозерной техники и сельскохозяйственных тракторов на гусеницах, а также строительству завода по производству водопроводных и газовых труб. На стенде Санкт-Петербурга представлены проекты по локализации в Казахстане производства лекарственных препаратов и технической модернизации обогатительных фабрик", - говорится в сообщении.

Также Смаилов ознакомился в рамках стенда Свердловской области с совместным проектом Казахстана и России по производству грузоподъемного оборудования в свободной экономической зоне Северо-Казахстанской области. Соответствующее соглашение было подписано в ноябре в рамках ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию в 2025 году, отметили в пресс-службе.