В Израиле отметили необходимость увеличить расходы бюджета на оборону на $5,5 млрд в год

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил важность поддержания стабильности экономики страны в условиях военного времени

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости увеличения расходов госбюджета на оборону на 20 млрд шекелей в год (почти $5,5 млрд). Высказывания главы правительства распространила его канцелярия.

Выступая на церемонии продления полномочий главы Центробанка Израиля Амира Ярона, премьер отметил, что в последние годы израильские власти в абсолютных числах "увеличивали оборонный бюджет, но фактически сократили его в процентах от ВВП".

"Мы не можем больше продолжать эту политику. Отныне, прямо сейчас, мы обязаны значительно увеличивать оборонный бюджет, в том числе в абсолютном выражении, с ростом как минимум на 20 млрд шекелей в год, а также с увеличением доли ВВП [на оборонные расходы], чтобы удовлетворить наши потребности в сфере безопасности", - заявил Нетаньяху.

Он также подчеркнул важность поддержания стабильности израильской экономики в условиях военного времени и в очередной раз подтвердил, что цели военной операции в секторе Газа остаются неизменными: уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС, освобождение удерживаемых в анклаве заложников и долгосрочная ликвидация любых угроз для Израиля со стороны сектора Газа.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), в 2022 году военные расходы Израиля достигли $23,4 млрд, что составило 4,5% ВВП. Согласно подсчетам СИПРИ, еврейское государство заняло в прошлом году 15-е место в мире по оборонным расходам.