BP приостановила танкерные перевозки нефти по Красному морю

Согласно заявлению компании, это связано с ухудшением ситуации с безопасностью судоходства

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания BP приняла решение о приостановке танкерных перевозок нефти по Красному морю. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"В свете ухудшения ситуации с безопасностью судоходства в Красном море BP решила временно приостановить весь транзит", - цитирует агентство заявление компании.

Ранее несколько судоходных компаний, в том числе Maersk, MSC и Hapag-Lloyd, приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю из-за ситуации с безопасностью и призвали к поиску политического решения проблемы.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.