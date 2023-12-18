Каталог российской научной продукции "Наша лаба" включает около 20 тыс. товаров

В проекте принимают участие более 500 компаний из России и Белоруссии, сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объем каталога отечественной научной продукции "Наша лаба" достиг почти 20 тыс. видов научного оборудования и расходных материалов, в проекте сейчас принимают участие более 500 компаний из России и Белоруссии. Об этом сообщил в ТАСС на пресс-конференции, посвященной третьей общенациональной премии Христофора Леденцова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин.

"Мы в нынешнем 2023 году активно подключились к одному из очень актуальных с нашей точки зрения проектов по импортозамещению в сфере научного приборостроения. Проект получил название "Наша лаба". Речь идет о так называемом народном каталоге научного оборудования и расходных материалов, и сегодня с помощью палат удалось превратить его в очень заметный проект. На сегодняшний день это свыше 500 предприятий России и Белоруссии, почти 20 тыс. товарных позиций", - сказал Курочкин.

В ноябре президент РФ Владимир Путин посетил в "Сириусе" выставку проекта "Наша лаба" и отметил его важность.