В Петербурге инвестиции в покупку земли под застройку превысили 9 млрд рублей

В общей сложности в агломерации города приобрели 177 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Объем вложенных инвестиций в площадки под строительство коммерческих объектов в агломерации Петербурга превысил 9 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

"Объем инвестиций в земельные участки под коммерческие нужды в Петербурге за год превысил 9 млрд рублей, еще больше 4 млрд рублей было потрачено на землю в Ленобласти. Инвестиции в земельные участки под реализацию коммерческих объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области достигли 13,5 млрд рублей - это рекордный объем вложений за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

В агломерации Петербурга под коммерческие нужды приобрели в общей сложности 177 га земли, что превышает показатели предыдущих нескольких лет. В 2022 году приобрели 171 га (объем инвестиций - 3,6 млрд рублей), в 2021 году - 61 га (инвестиции - 4 млрд рублей).

На большей части площадей планируется строительство складских и производственных помещений. В Петербурге несколько новых резидентов зашли в промышленный парк "Софийский": 11 га под распределительный центр приобрела фармацевтическая группа "Полисан", 2 га под строительство производственно-складского комплекса купила компания "СМТ", а на 1,15 га разместится производственно-складской комплекс компании "Современная лаборатория", которая занимается производством медицинской мебели. Также в границах парка "Софийский" были приобретены участки заводом "Промдетальмаш", дилером грузовых автомобилей и запчастей, а также компанией, занимающейся поставками грузоподъемного оборудования.

Одна из крупнейших сделок на земельном рынке Ленобласти 2023 года - покупка 29,8 га на территории индустриального парка М10 в Тосненском районе онлайн-ретейлером Wildberries. В индустриальном парке Greenstate компания "Промбокс" приобрела 4,7 га под индустриально-складской комплекс. Еще 2,4 га там же было куплено под строительство производства.

По словам экспертов, в 2024 году количество сделок с земельными участками под склады и заводы может увеличиться, поскольку в агломерации продолжает нарастать дефицит готовых складских помещений, и для многих компаний единственный способ получить желаемое помещение - это строительство объекта под собственные нужды.