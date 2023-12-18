Цена бензина Аи-92 на бирже опустилась ниже 40 тыс. рублей за тонну впервые с февраля

Ситуация с ценами на бензин в России

Она снизилась на 2,67%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в понедельник опустилась ниже 40 тыс. рублей за тонну впервые с февраля 2023 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась на 2,67%, до 38,934 тыс. рублей за тонну. В последний раз стоимость этого вида топлива опускалась ниже 40 тыс. рублей за тонну 20 февраля. Бензин Аи-95 подешевел на 3,73%, до 42,254 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля уменьшилась на 2,23%, до 52,282 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 0,74%, до 52,553 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель подорожал на 0,64% - до 64,488 тыс. рублей за тонну.

Цена топочного мазута снизилась на 1,69% - до 13,739 тыс. рублей за тонну, цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) - на 4,24%, до 77,453 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 0,19% - до 18,564 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась на 2% - до 12,899 тыс. рублей за тонну.