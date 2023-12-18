ТМК раскрыла более полную отчетность по РСБУ за девять месяцев

Она включает показатели нематериальных активов, коммерческие и управленческие расходы, показатель доходов от участия в других организациях, прибыль до налогообложения

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) раскрыла более полную версию отчетности по РСБУ за девять месяцев 2023 года, сообщили ТАСС в ТМК. Ранее Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила обращение в ЦБ и Мосбиржу с предложением рассмотреть исключение ТМК из котировального списка биржи в связи с нарушением норм раскрытия отчетности.

"Компания решила опубликовать более полную версию отчетности с учетом интересов инвестиционного сообщества", - сообщили в ТМК.

8 декабря "РБК инвестиции" со ссылкой на письмо от 6 декабря на имя директора департамента корпоративных отношений Банка России Екатерины Абашеевой сообщили, что АВО направила обращение в ЦБ и Мосбиржу с предложением рассмотреть исключение ТМК из котировального списка биржи в связи с нарушением норм раскрытия отчетности. Тогда в ТМК сообщили ТАСС, что компания ищет решение по раскрытию своей отчетности в соответствии с текущими нормативными актами.

Так, в более полной версии отчетности компания раскрыла показатели нематериальных активов, коммерческие и управленческие расходы, показатель доходов от участия в других организациях, прибыль до налогообложения.

Согласно документу, чистая прибыль ТМК по РСБУ за девять месяцев 2023 года составила 39,15 млрд рублей, выручка компании за отчетный период достигла 359 млрд рублей, валовая прибыль составила 29,3 млрд рублей, прибыль от продаж - 17,95 млрд рублей. Данные по РСБУ за 2022 год компания не раскрывала.

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.