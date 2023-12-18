ЕК выделила Финляндии €800 тыс. в связи с инцидентом на Balticconnector

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, "это финансирование будет направлено на покрытие расходов, связанных с обеспечением безопасности в зоне инцидента и на проведение расследования"

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) направила Финляндии €800 тыс. экстренного финансирования на компенсацию затрат в связи с инцидентом на подводном газопроводе Balticconnector, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Экстренное финансирование в размере €800 тыс. выделено службе береговой охраны Финляндии. Это финансирование будет направлено на покрытие расходов, связанных с обеспечением безопасности в зоне инцидента и на проведение расследования", - сообщила ЕК.

Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с повреждением, обнаруженным утром 9 октября. Предполагается, что его вернут в эксплуатацию не раньше апреля 2024 года.

По данным финских властей, трубопровод был поврежден, вероятно, в результате внешнего воздействия в точке, расположенной в центральной части Финского залива, в экономической зоне Финляндии. Полиция изучает вопрос причастности китайского судна Newnew Polar Bear. Также сообщалось, что со дна возле Balticconnector подняли посторонний предмет, который оказался якорем. В МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает сотрудничество со всеми сторонами, включая Хельсинки, в расследовании повреждения Balticconnector.