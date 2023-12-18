В Азербайджане отметили рост товарооборота с Россией за 11 месяцев на 21%

Показатель составил $3,952 млрд, сообщил Государственный таможенный комитет страны

БАКУ, 18 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе - ноябре 2023 года составил $3,952 млрд, что на 21% выше показателя за аналогичный период 2022 года, сообщил Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК).

По данным ведомства, в январе - ноябре экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $1,083 млрд, что на 26,1% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Из РФ в Азербайджан было поставлено товаров на $2,868 млрд (рост на 19,3%).

В ГТК сообщили, что РФ входит в первую тройку основных торговых партнеров Азербайджана: на долю России приходится 8,35% от всего внешнеторгового оборота страны, больше - только у Италии и Турции. При этом РФ - пятый по значимости рынок для азербайджанского экспорта: 3,44% от всего объема товаров, экспортируемых республикой, отправляются в Россию.

По итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился по сравнению с предыдущим годом на 23,9% и достиг $3,71 млрд. Доля торговых операций с Россией в 2022 году составила 7,04% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.