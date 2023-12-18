Грантовая помощь поможет профинансировать климатические проекты на $4-5 трлн

Старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак сообщил, что сейчас на эти цели тратится более $1 трлн с учетом внутренних расходов развитых стран

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Достижение цели финансирования переходных и климатических проектов на планете в размере $4-5 трлн возможно только в том случае, если будет использоваться грантовая помощь. Такое мнение высказал старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак на пресс-конференции в ТАСС, комментируя итоги Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Я называю это системой климатического финансирования, когда и регулирование, и условия, и те, кто претендуют на получение финансов, работают в рамках одной системы, они зависят друг от друга и выполняют определённый набор инструкций или правил. Для климата, судя по всему, необходимо делать что-то похожее, иначе мы никогда не выйдем на сумму %4-5 трлн на финансирование переходных или климатических проектов", - отметил Сторчак, добавив, что сейчас на эти цели тратится более $1 трлн с учетом внутренних расходов развитых стран.

По словам старшего банкира ВЭБ.РФ, именно к этой системе постепенно идет ООН. "В отличие от прошлого COP, по итогам Дубайского COP намечаются какие-то изменения с точки зрения подходов к финансированию климатических проектов. Для меня очень важно было увидеть в итоговом документе четко заявленную позицию, что долговое финансирование переходных проектов не годится", - пояснил старший банкир.

Отдельно в рамках COP28 обсуждалось финансирование климатических проектов. Тем не менее лозунги о нулевых выбросах и о том, что триллионы долларов "перекочуют" из обычных проектов в "зеленые" так и остались лозунгами, подчеркнул Сторгчак. "Потому что нет системы. А накопленные глобальные финансовые активы, вложенные в акции и облигации далеко не "зеленых" или переходных предприятий, составляют, по разным оценкам, от 200 до 400 с лишним трлн", - добавил он.