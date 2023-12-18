Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Соллерса"

По данным на 16:40 мск, котировки акций холдинга росли до 842 рубля за бумагу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям "Соллерса" после их роста, превысившего 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 16:40 мск, котировки акций холдинга росли на 21,24% - до 842 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 17:14 мск, отмечается в сообщении биржи.

Группа "Соллерс авто" - российская автомобильная компания, общие производственные мощности группы - более 300 тыс. автомобилей в год. "Соллерс" владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод).