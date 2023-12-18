Hapag-Lloyd заменит перевозки по Красному морю на маршрут мимо мыса Доброй Надежды

Как отметил представитель перевозчика, это будет происходить до тех пор, пока Суэцкий канал и Красное море снова не станут безопасными

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd на неопределенный срок приостанавливает перевозки через Красное море, вместо этого будет пользоваться другим маршрутом - мимо мыса Доброй Надежды в Атлантическом океане, вблизи Кейптауна.

"Hapag-Lloyd решил в понедельник отправить несколько судов через мыс Доброй Надежды, - приводит агентство DPA слова представителя перевозчика. - Это будет происходить до тех пор, пока Суэцкий канал и Красное море не станут вновь безопасными".

Ранее Hapag-Lloyd приостановил доставку грузов через Красное море до 18 декабря.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что США и их союзники обсуждают формирование военно-морской оперативной группы для охраны проходящих через Красное море судов. По мнению главы Минобороны Ирана Мохаммада Резы Аштияни, США могут столкнуться с проблемами, если расширят коалицию в Красном море.