Чернышенко сообщил о росте товарооборота России и Китая в 2023 году на 26,7%

Он превысил $201 млрд

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Рост российско-китайского товарооборота в 2023 году составил 26,7%, а за 11 месяцев текущего года он превысил $201 млрд. Об этом в ходе заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В этом году рост российско-китайского товарооборота составил 26,7%. За 11 месяцев текущего года объем торговли России и Китая превысил 201 млрд долларов, а по данным Главного таможенного управления Китайской Народной Республики мы вышли на сумму $218 млрд, что уже превышает показатель, который нам поставили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по доведению товарооборота до $200 млрд", - сказал вице-премьер, слова которого приводятся его аппаратом.

Он отметил, что, таким образом, Россия выходит на четвертое место среди торговых партнеров Китая и к 2030 году при сохранении таких темпов планка в $300 млрд "представляется вполне достижимой". Кроме того, по его словам, укрепление всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Китаем является приоритетом российской внешней политики.

В свою очередь вице-премьер госсовета КНР Хэ Лифэн отметил, что, несмотря на внешние вызовы, сотрудничество России и Китая плодотворно развивается, и предстоит вывести взаимодействие на еще более высокий уровень. Он также отметил беспрецедентный уровень товарооборота, выход на китайский рынок новых видов продукции АПК, а также уверенный рост поставок нефти, газа и полезных ископаемых из России. Чернышенко также напомнил, что впервые за 15 лет удалось договориться о поставках российской свинины в Китай, которые начнутся со следующего года. Кроме того, завершается согласование допуска экспорта в Китай пшеницы и ячменя, ржаной муки, манной крупы, кормов для животных, молочной продукции. "Российский экспортный центр для продвижения отечественной продукции в Китае в различных провинциях будет проводить фестивали-ярмарки "Сделано в России". Первый фестиваль пройдет в канун китайского Нового года", - рассказал зампред правительства РФ.

Он добавил, что Банк России и Народный Банк Китая обеспечивают бесперебойность взаимных расчетов, а доля национальных валют в них растет высокими темпами и по итогам трех кварталов превысила 90%, также развиваются совместные кооперационные проекты, включая производство автомобильной техники и комплектующих.

Туризм, спорт и атомная энергетика

Помимо этого, стороны обсудили возможности развития туризма. Согласно данным, приведенным аппаратом Чернышенко, в настоящее время Китай занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году, а за девять месяцев 2023 года турпоток между странами превысил 750 тыс. поездок. Ожидается, что к концу 2023 года этот показатель достигнет более 1 млн.

На встрече обсуждали и спортивную повестку. Согласно сообщению, ожидается участие китайских команд и болельщиков в международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", который стартует в Казани в феврале 2024 года.

"В планах двух стран - совместные проекты, в том числе в области атомной энергетики. Это и строительство реакторов на быстрых нейтронах, и использование уникальных технологий, которые доступны российской корпорации "Росатом". Также представители России и Китая обсудили создание проектов в сфере транспорта, включая открытие новых логистических коридоров", - сказано в сообщении.

В рамках подготовки регулярных встреч глав правительств работают 5 комиссий, 13 подкомиссий и более 50 рабочих групп.