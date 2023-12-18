Минфин считает преждевременным оценивать поступления от курсовых пошлин

Как добавили в ведомстве, итоги нужно подводить после закрытия соответствующих таможенных деклараций

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минфин России считает преждевременным давать оценку поступлений от экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. Итоги нужно подводить после закрытия соответствующих таможенных деклараций, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Вопрос преждевременен, итоги по поступлениям пошлин необходимо подводить после закрытия соответствующих таможенных деклараций", - подчеркнули в Минфине.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов заявил, что с 1 октября 2023 года, когда на широкий перечень товаров были введены гибкие экспортные пошлины, служба собрала около 117 млрд рублей. По словам Давыдова, с начала года ФТС перечислила в бюджет более 6 трлн рублей пошлин, а годовой план в размере 6,46 трлн рублей будет перевыполнен. За рабочий день ведомство перечисляет в бюджет около 29 млрд рублей.

Как пояснял первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, гибкие экспортные пошлины позволяют изъять у экспортеров от 30% до 40% дополнительного дохода, полученного от ослабления курса рубля.

С 1 октября в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Как сообщало правительство РФ, мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 рублей до менее 95 рублей за доллар, 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.