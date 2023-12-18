Euronav будет избегать Красное море на фоне атак хуситов

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании ранее сообщил о нападении на судно неподалеку от порта Моха

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Бельгийская судоходная компания Euronav намерена избегать маршруты в Красном море до дальнейшего уведомления на фоне нападений мятежников-хуситов на суда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Мы пристально следим за ситуацией. Безопасность наших экипажей и судов имеет первостепенное значение", - привело агентство слова представителя Euronav.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении на судно неподалеку от йеменского порта Моха. По сообщениям центра, на судне произошел взрыв. По данным центра, и корабль, и экипаж находятся в безопасности. Также UKTMO сообщил о еще одном инциденте в 24 морских милях (около 44,4 км) к юго-востоку от порта Моха. Как отмечает центр, неизвестные вооруженные люди подплыли к судну. Экипаж корабля сделал предупредительные выстрелы в их сторону, после чего нападавшие изменили курс.

Позднее официальный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara в Красном море, которые якобы связаны с Израилем. Суда были атакованы при помощи двух самолетов морской авиации.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.