Программу инфраструктурных бюджетных кредитов предложили продлить до 2030 года

На заседании комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" также выступили с предложением сдвинуть объемы совокупного погашения бюджетных кредитов в 2025-2029 годах вправо

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Предложение продлить как минимум до 2030 года действие программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) озвучили на итоговом заседании комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе председателя комиссии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

"Алексей Текслер озвучил предложение о продлении программы инфраструктурных бюджетных кредитов как минимум до 2030 года. А срок возврата ИБК [предложено] привязать к периоду эксплуатации создаваемой инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, на заседании комиссии выступили с предложением сдвинуть объемы совокупного погашения бюджетных кредитов в 2025-2029 годах вправо, расширить спектр направлений, на которые возможно направлять высвобожденные средства, рассмотреть возможность финансирования расходов на поддержку новых территорий за счет реструктуризации.

Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов, выполняющий задачи инициативы социально-экономического развития правительства "Инфраструктурное меню", позволяет строить в регионах дороги, объекты социального назначения, обновлять коммунальную инфраструктуру и общественный транспорт. Всего объем ИБК на 2021-2025 годы составлял 1 трлн рублей. Дополнительно к ним президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 250 млрд рублей в 2023 году. Сверх этого запланировано 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта.