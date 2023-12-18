Путин продлил запрет поставлять нефть и нефтепродукты по потолку цен до июля 2024 года

Изначально указ должен был действовать до 1 июля 2023 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Действие ответных мер РФ в связи с установлением предельной цены на российские нефть и нефтепродукты продлевается до 30 июня 2024 года, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Вступивший в силу 1 февраля 2023 года указ Путина запрещает поставлять российские нефть и нефтепродукты при условии, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного странами G7, ЕС и Австралией.

Изначально указ должен был действовать до 1 июля 2023 года, но затем был продлен до конца 2023 года.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.