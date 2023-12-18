Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов поднялись на 1,40%

Они увеличились 1 075,50 и 3 076,26 пункта соответственно

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю ростом. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 1,40%, до 3 076,26 пункта, долларовый индекс РТС - также на 1,40%, до 1 075,50 пункта. Курс юаня снизился на 0,046%, до 12,597 рубля, доллар - на 0,22%, до 90,057 рубля, евро - на 0,18%, до 98,44 рубля.

"Ценовой подъем в нефти, ускорившийся в течение дня, относительная слабость рубля и отложенный с конца предыдущей недели спрос инвесторов способствовали уверенному повышательному импульсу индекса Мосбиржи", - сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон сегодня был умеренно негативным. "Китайские биржи снижались, как и европейский Euro Stoxx50. Стоимость нефти подогревается ростом напряженности в ближневосточном регионе и сообщениями о приостановке судоходными компаниями транспортировок через Красное море из-за угроз нападений", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке сегодня стали акции производителя автомобилей "Соллерс" (+24,8%) - скорее всего, в связи с новыми успешными проектами компании и ростом авторынка в России, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции строительной группы ЛСР (-1,1%) - в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ и опасениями снижения спроса на ипотеку на первичном рынке жилья.

Прогноз на 19 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 19 декабря - 3 025 - 3 125 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88,5-91,5 рубля. По ожиданиям Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 000 - 3 100 пунктов, пара доллар/рубль может колебаться в интервале 89-91 рубль, евро/рубль - в коридоре 97-99 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,3-12,8 рубля.

Завтра в фокусе внимания инвесторов останутся сырьевые цены, курс рубля, корпоративный новостной фон. Из экономической статистики вторника Александр Бахтин отметил данные за ноябрь - в еврозоне индекс потребительских цен, в США - число новостроек. Завтра совет директоров "Газпрома" рассмотрит инвестпрограмму на 2024 год, а совет директоров "Лукойла" - бюджет на 2024-2026 годы. Кроме того, состоится заседание наблюдательного совета ВТБ, в повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы.