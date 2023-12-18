Фонд "Защитники отечества" и движение "Волонтеры победы" включили в 12-й пакет санкций ЕС

В списке физлиц также упомянуты председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева - жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, - глава регионального отделения движения "Юнармии" в Республике Крым, лидер движения "Юг молодой" Юлия Клименко и председатель регионального совета РДДМ "Движение первых" по Херсонской области Назарий Доманин

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Фонд "Защитники отечества", а также всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и "Крымпатриотцентр" были включены в список юридических лиц, на которые распространяются ограничения в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС). Список был опубликован в Официальном журнале ЕС.

В списке физических лиц также упомянуты председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева - жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, - глава регионального отделения движения "Юнармии" в Республике Крым, лидер движения "Юг молодой" Юлия Клименко и председатель регионального совета Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" по Херсонской области Назарий Доманин.