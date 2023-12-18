В Екатеринбурге подготовили документы для концессии трамвайной ветки в новый район

При полной реализации проекта, который оценивается почти в 29 млрд рублей, удастся не только продлить существующую транспортную инфраструктуру, но и получить 85 новых вагонов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга подготовили весь необходимый пакет документов по концессии для продолжения строительства трамвайной линии, соединяющей центр города и Академический район. При полной реализации проекта, который оценивается почти в 29 млрд рублей, удастся не только продлить существующую транспортную инфраструктуру, но и получить 85 новых вагонов, сообщил на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.

"По концессии сегодня мы подготовили весь необходимый пакет документов. Он у нас уже полностью согласован, и средства предусмотрены на оплату концедента в областном и городском бюджетах. Необходимо, чтобы на федеральном уровне было принято решение о продлении программы. <…> Это позволит нам в итоге при полной реализации концессии получить [трамвай] на Академический с заходом на Широкую Речку (микрорайон Екатеринбурга - прим. ТАСС), это еще две очереди строительства путей, двух тяговых подстанций, контактной сети, трамвайного депо и получение 85 новых трамвайных вагонов. <…> Объем концессии оценивается почти в 29 млрд рублей", - сказал Орлов.

Ранее в Екатеринбурге досрочно состоялся технический запуск движения по трамвайной ветке между центром города и Академическим районом, что стало еще одним событием в рамках празднования 300-летия города. Основные мероприятия празднования юбилея Екатеринбурга прошли с 12 по 19 августа. При этом события, приуроченные к празднованию юбилея, продолжаются в течение всего года.

Академический - крупный градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга. Работы начались в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Строительство будет осуществляться до 2025 года. Академический возводится российским девелопером - группой компаний "Кортрос", которая реализует проекты жилищного строительства в четырех регионах РФ.