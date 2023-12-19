Французская транспортная группа изменила маршруты поставок после инцидентов в Красном море

В компании CMA CGM отметили, что некоторые из судов, которые курсируют в США, Северную Европу, а также в Азию или на индийский субконтинент и обратно, перенаправили через мыс Доброй Надежды на юге Африки

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Французская транспортная группа CMA CGM объявила об изменении судоходных маршрутов для доставки грузов на фоне ухудшения обстановки в сфере безопасности в Красном море. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"После недавних нападений на коммерческие суда, произошедших в регионе Красного моря [...] CMA CGM решила перенаправить некоторые из своих судов, которые в настоящее время курсируют в США и обратно, в Северную Европу и обратно, а также в Азию или на индийский субконтинент и обратно, через мыс Доброй Надежды на юге Африки", - гласит коммюнике.

"Остальным кораблям, находящимся в районе Красного моря", было отдано распоряжение держаться безопасных зон и приостановить доставку грузов "до нового распоряжения". В компании заверили, что принимают все необходимые меры для выполнения транспортных заказов.

Ранее CMA CGM объявила о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю. После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.

Центральное командование ВС США заявило, что 16 декабря ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что британский эскадренный миноносец HMS Diamond сбил БПЛА, который "нацеливался на торговое судно, идущее в Красном море".