В Туве в 2024 году в строительство спортивных объектов вложат около 630 млн рублей

Деньги выделят из федерального бюджета

ТАСС, 19 декабря. Около 630 млн рублей выделят из федерального бюджета для строительства спортивных объектов в Туве в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве спорта Республики Тыва.

"В 2024 году планируется построить четыре крупных спортивных объекта в Туве. Из федерального бюджета на это будет выделено около 630 млн рублей. Большая часть средств - 534 млн рублей - выделена на завершение строительства спортивно-культурного центра в поселке городского типа Каа-Хем в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", - сообщили в министерстве.

По данным регионального ведомства, также в 2024 году около 70,1 млн рублей будет выделено на строительство физкультурно-спортивного зала в Кызыле. "В планах в 2024 году установка сооружений со столами для тенниса и шахмат, а также строительство футбольного поля. В этот проект планируется вложить около 16,4 млн рублей. Место под эти проекты пока не выбрано", - отметили в министерстве.

В Туве работает около 435 спортивных сооружений. В 2023 году в республике было построено около 20. В строительство спортивных объектов Тувы в 2023 году из регионального бюджета инвестировано около 80 млн рублей. В 2024 году в республике планируется провести несколько соревнований международного и всероссийского уровней. Здесь должен пройти чемпионат России по стрельбе из лука, международный турнир по сумо "Кубок центра Азии", всероссийский шахматный фестиваль "Интеллектуалы Сибири" и другие.