Бюджет Республики Алтай на 2024 год приняли с профицитом в размере 135 млн рублей

Доходы региональной казны составят 36,91 млрд рублей

ТАСС, 19 декабря. Бюджет Республики Алтай на 2024 год приняли с профицитом в размере более 135 млн рублей.

"Республиканский бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов принят. Благодарю всех за ту конструктивную и большую работу, которая была проведена. А главная наша задача - контролировать теперь этот бюджет", - сказал председатель Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев.

Согласно данным министра финансов региона Ольги Завьяловой, представленным на заседании, прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2024 год запланирован в сумме 36,91 млрд рублей; общий объем расходов - в сумме 36,774 млрд рублей. Таким образом, прогнозируемый профицит составит более 135 млн рублей.

Как сообщила министр, основную долю расходов формируют первоочередные социально значимые направления. Согласно проекту бюджета, размещенному на сайте Госсобрания, планируется увеличение заработной платы учителей и воспитателей, предоставление единовременной компенсационной выплаты медработникам. Также запланирована индексация регионального маткапитала.

По словам министра, 3,6 млрд рублей направят в сферу здравоохранения: в том числе планируется продолжить реализацию программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", расширить меры поддержки по обеспечению жилья медработников, провести капитальный ремонт больницы в Усть-Канском районе. На поддержку участников СВО в бюджете 2024 году предусмотрено 389,6 млн рублей и более 119 млн на оздоровление и отдых детей, в том числе из новых регионов России.

В 2024 году вводится новая мера поддержки по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Сумма ассигнований составляет 27,3 млн рублей. Завьялова также отметила, что в 2024 году выделят около 400 млн рублей на продолжение строительства моста через реку Катунь.