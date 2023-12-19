Биржа намерена вывести расчетный депозитарий из-под своего контроля за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. СПб-биржа согласовала стратегию разблокировки активов, предполагается, что расчетный депозитарий обратится в OFAC (подразделение Министерства финансов США), говорится в сообщении торговой площадки.

"СПб-биржа согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами. Согласно этой стратегии, СПБ банк - расчетный депозитарий СПб-биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов", - следует из сообщения.

Также СПб-биржа намерена вывести расчетный депозитарий из-под своего контроля за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале. Биржа пояснила, что во время переговоров американские контрагенты и контрагенты, имеющие связь с США, подтвердили, что они не готовы руководствоваться генеральной лицензией OFAC, так как она не охватывает операции по выводу активов.

Профучастники и их клиенты могут обратиться в OFAC для разблокировки активов. "У участников торгов и их клиентов есть право самостоятельно обратиться в OFAC, чтобы получить индивидуальные специальные разрешения на вывод иностранных активов из СПб банка в другие, не находящиеся под санкциями депозитарии. Этот процесс может происходить одновременно со стратегией, которую реализует СПб банк", - пояснила биржа.