В Росавиации рассказали о штатном выполнении авиарейсов на воздушных судах ГТЛК

В случае возникновения правовых рисков ведомство предпримет необходимые меры для соблюдения прав пассажиров и выполнения заявленной программы международных полетов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Полеты на судах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) выполняются в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Ранее газета "Известия" сообщила, что после 20 декабря может появиться риск ареста в зарубежных аэропортах 37 самолетов, принадлежащих ГТЛК. В самой ГТЛК обещали предоставить комментарий позднее.

"В настоящее время авиарейсы на воздушных судах ГТЛК выполняются штатно. Ситуация вокруг 37 самолетов, принадлежащих этой лизинговой компании, не нова - у Росавиации есть проработанные мероприятия по нивелированию возможных рисков для авиасообщения и пассажиров. Доля самолетов, о которых идет речь в сообщениях СМИ, составляет менее 5 процентов от всего парка воздушных судов российских авиакомпаний", - отмечается в сообщении Росавиации.

В случае возникновения правовых рисков Росавиация предпримет необходимые меры для соблюдения прав пассажиров и выполнения заявленной программы международных полетов, добавили в ведомстве.

По данным "Известий", риск ареста появился на фоне разбирательств в суде Ирландии. Активы GTLK Europe на фоне санкций перешли к ликвидаторам (в том числе и самолеты).