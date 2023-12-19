Чернышенко: длина беспилотных коридоров к 2030 году должна быть не менее 19,5 тыс. км

Вице-премьер подчеркнул, что от качества цифровых транспортно-логистических платформ и сервисов напрямую зависит конкурентоспособность российских компаний, комфорт и безопасность пассажирских перевозок

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Общая протяженность беспилотных транспортных коридоров в РФ к 2030 году должна составить не менее 19,5 тыс. км. Об этом заявил в приветственном видеообращении в ходе форума "Цифровая транспортация" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"К 2030 году общая протяженность беспилотных коридоров в стране должна составить не менее 19,5 тыс. км", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года, и сфера транспорта и логистики сегодня - в числе лидеров цифровизации. Чернышенко подчеркнул, что от качества цифровых транспортно-логистических платформ и сервисов напрямую зависит конкурентоспособность российских компаний, комфорт и безопасность пассажирских перевозок.

"Уже сейчас мы видим все больше положительных эффектов от цифровизации транспортного сектора. Благодаря спутниковым система мониторинга транспорта GPS и ГЛОНАСС, снижаются затраты на потребление топлива, повышается производительность труда водителей. Отечественные цифровые решения позволили в кратчайшие сроки перестроить транспортные потоки и наладить новые логистические цепочки", - отметил вице-премьер.

Чернышенко напомнил, что сейчас отрасль успешно решает задачу по импортозамещению. По его словам, созданы четыре индустриальных центра компетенций, которые реализуют 18 проектов на сумму более 19 млрд рублей, запущена Федеральная государственная информационная система "Такси", отраслевые системы переходят на единую цифровую платформу "Гостех". По итогам текущего года выросло до 31 количество доступных для граждан цифровых транспортных услуг на портале "Госуслуги".