Президент Аргентины издал указ об увеличении государственного долга на $2,5 млн

Этот шаг "противоречит фундаментальному принципу" политики Хавьера Милея, отмечает La Politica Online

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 декабря. /ТАСС/. Аргентинский президент Хавьер Милей издал указ об увеличении государственного долга на 2 млрд аргентинских песо ($2,5 млн). Об этом сообщил портал La Politica Online со ссылкой на указ главы государства.

По его данным, эта мера поможет покрыть долговые обязательства страны и выплатить компенсации сотрудникам государственного сектора. Портал отмечает, что этот шаг "противоречит фундаментальному принципу" политики президента.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте правительства Аргентины, объем валового долга составил общую сумму, эквивалентную $425 млрд.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать госкомпании и не исключает перехода на доллар.

Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто объявил 13 декабря, что правительство Милея сокращает число министерств в два раза. В республике вместо нынешних 18 останутся в общей сложности 9 министерств: иностранных дел, экономики, безопасности, обороны, человеческого капитала, юстиции, инфраструктуры, здравоохранения, внутренних дел. Власти ожидают, что это позволит сократить 50% руководящих должностей госслужащих и 34% общего числа политических должностей.