В Приморье урожай кукурузы вырос на 5%, несмотря на летние паводки

Как сообщила пресс-служба правительства региона, "зерно предназначено для животноводческих хозяйств края, часть продукции уйдет на экспорт в соседние регионы, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона"

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Урожай одной из главных экспортных культур Приморского края - кукурузы - вырос в текущем году на 5% по отношению к прошлому году, сообщает пресс-служба правительства региона. Выполнить план удалось, несмотря на летние паводки, которые уменьшили урожайность.

"Всего сельхозпроизводители с 77 тыс. га собрали 392 тыс. тонн кукурузы, что к уровню прошлого года составляет 105%. Зерно предназначено для животноводческих хозяйств края, часть продукции уйдет на экспорт в соседние регионы, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что урожайность кукурузы в 2023 году невысокая - в среднем 54 центнера с га. По словам министра сельского хозяйства Приморского края Андрея Бронца, это связано с циклонами и тайфунами уходящего года, из-за непогоды растение не успело набрать урожай.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за сильных дождей в Приморском крае погибло около 40 тыс. га сельских угодий, ущерб сельскому хозяйству составил около 1,6 млрд рублей.