Мишустин: РФ и КНР продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах

В 2023 году стороны фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах, заявил премьер-министр России

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах. В 2023 году странам удалось фактически полностью избавиться от использования валют третьих стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Мы продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах. Если в 2020-м году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах", - сказал Мишустин.

По его словам, страны укрепляют деловые контакты. Глава российского кабмина отметил, что в мае в Шанхае состоялся совместный российско-китайский бизнес-форум, в котором приняли участие более 1,5 тыс. предпринимателей.

"Возобновилась работа российско-китайских ЭКСПО, которая прошла в рамках международной выставки "Иннопром" в июле в Екатеринбурге. Создаем также комфортные условия для работы коммерческих компаний на рынках России и Китая. У нас обширная совместная повестка", - добавил Мишустин.