Путин подписал закон о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестсчетов

Документ, за исключением некоторых положений, вступает в силу с 1 января

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поэтапное реформирование института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятым документом, помимо уже существующих краткосрочных инвестсчетов первого (ИИС-I) и второго типа (ИИС-II), с 2024 года вводится инструмент долгосрочного индивидуального инвестиционного счета с более гибкими условиями (ИИС-III). Его можно будет открыть на временной промежуток до пяти лет. Поэтапно этот срок будет увеличен до 10 лет.

Закон наделяет управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (УК ПИФ) правом открывать и вести такой ИИС, где можно будет учитывать инвестиционные паи открытых ПИФ, находящихся под управлением такой УК, и денежные средства, передаваемые в оплату таких паев или полученные при их погашении.

Как указывается в сопроводительных материалах, эти нормы позволят не только расширить возможности инвесторов по формированию долгосрочных сбережений, но и исключат необоснованный налоговый арбитраж, когда налоговые стимулы предоставляются при инвестировании через посредников - профессиональных участников рынка ценных бумаг и отсутствуют при долгосрочном прямом инвестировании через УК ПИФ. При этом в связи с различными требованиями к составу и структуре активов разных типов ПИФ на начальном этапе реформирования института инвестсчетов планируется предоставление УК ПИФ права открытия и ведения ИИС-III только в отношении открытых ПИФ.

Закон предоставляет физлицам право одновременно являться стороной совокупно не более трех договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (УК ПИФ), предусматривающих открытие и ведение ИИС, без ограничения по сумме денежных средств, которые могут быть переданы по таким договорам на ведение ИИС. Для предупреждения злоупотреблений предполагается исключить возможность перевода активов с одного ИИС-III на другой ранее открытый ИИС-III, где уже учитываются какие-либо активы.

Документ устанавливает запрет безосновательного отказа профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС-III, принимать активы, передаваемые другим профучастником рынка ценных бумаг, договор на ведение ИИС-III с которым прекращается. При этом законом предусматривается право лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, в случае невозможности (отсутствие корреспондентских счетов, инфраструктуры, лицензии и так далее) принимать денежные средства, драгоценные металлы для их учета на ИИС-III. Однако только в том случае, если доступ клиента к информации о невозможности принять соответствующие активы был обеспечен до момента заключения с ним договора на ведение ИИС.

О снятии денег с ИИС

Гражданам также предоставляется право требования возврата учтенных на их ИИС денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг без прекращения договора на ведение ИИС при возникновении особой жизненной ситуации. Под особой жизненной ситуацией понимается выплата медорганизациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения в размере их стоимости. Перечень таких видов лечения будет определять правительство.

Оно также наделяется правом устанавливать критерии ценных бумаг, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на ИИС.

Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу с 1 января 2024 года.