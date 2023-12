В России отменили двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов

Налоговая база по НДС будет определяться как разница между ценой продажи с учетом НДС и покупной ценой

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене двойного взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами.

Ранее при покупке автомобиля у физического лица дилер не мог перепродать его другому юрлицу по реальной цене, поскольку второе юрлицо должно было заплатить НДС полной стоимости машины. Таким образом, как отмечалось в пояснительной записке к закону, создавались дополнительные препятствия в сегменте СВВС-сделок (client to business to business to client) для подержанных автомобилей.

Теперь, в соответствии с законом, налоговая база по НДС будет определяться как разница между ценой продажи с учетом НДС и покупной ценой. Такая система раньше действовала при сделках между физическим и юридическим лицами при продаже первыми автомобилей или мотоциклов.

Механизм будет действовать при одновременном соблюдении следующих условий: на дату приобретения налогоплательщиком автомобиля или мотоцикла их продавец применяет общий режим налогообложения; последним собственником автомобиля или мотоцикла является физлицо; при приобретении автомобиля или мотоцикла налогоплательщиком получен от продавца счет-фактура с суммой налога, определенной в соответствии с особенностями налогообложения операций по реализации автомобилей и мотоциклов, приобретенных для перепродажи.

Закон вступит в силу через месяц, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.