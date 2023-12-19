Урожай сахарной свеклы в Тамбовской области вырос почти на 30% в 2023 году

В регионе собрали более 5,7 млн тонн свеклы

ТАСС, 19 декабря. Аграрии Тамбовской области в 2023 году собрали рекордный урожай сахарной свеклы, который составил 5,7 млн тонн, что на 28% больше показателя 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Аграрии региона завершили уборку сахарной свеклы, собрав более 5,7 млн тонн (в физическом весе). Это рекордный показатель для Тамбовщины, он превышает уровень прошлого года на 28%", - говорится в сообщении.

По данным правительства, урожайность свеклы в 2023 году составила 538 ц с га, что на 84 ц выше уровня 2022 года.

Как сообщает пресс-служба, в 2022 году урожай сахарной свеклы в Тамбовской области составил более 4 млн тонн, что также превосходило предыдущие показатели.