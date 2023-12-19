РФ и КНР подписали протокол о требованиях к экспортируемой в Китай российской свинине

В Россельхознадзоре отметили, что финальным шагом на пути к открытию китайского рынка для поставок свинины станут согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, поставляемой на рынок КНР. Об этом журналистом сообщили в Россельхознадзоре.

"19 декабря в Пекине руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали протоколы, открывающие новые торговые возможности в сотрудничестве между странами. Важнейшим подписанным документом стал протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок российской свинины станут согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий.

Кроме того, стороны подписали протокол о ветеринарных и санитарных требованиях к кормам для непродуктивных животных, экспортируемым из России в Китай.

Также подписано дополнение о внесении изменений в протокол о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, которые дают право российским предприятиям начать поставки кукурузы и риса со всех регионов России. Сейчас экспорт ограничен Приморским, Забайкальским, Хабаровским краями, Амурской областью и Еврейской автономной областью, уточняет ведомство.

"Подписание указанных документов имеет высокую значимость для продвижения торгово-экономических отношений между Россией и Китаем", - отмечается в сообщении Россельхознадзора.

О поставках свинины

В сентябре Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из России. Решение приняли по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.

В декабре представители ГТУ КНР прибыли в Россию для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины.