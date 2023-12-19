На Украине заявили о потере более €1 млрд из-за блокировки КПП на границе с Польшей

День простоя грузовика на погранпункте оценили в €300 - €350, рассказал вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украинская экономика потеряла свыше 1 млрд евро из-за того, что польские перевозчики заблокировали проезд через пункты пропуска на границе двух стран. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

"Экономика государства (Украины - прим. ТАСС) потеряла из-за этой забастовки более €1 млрд ", - приводит его слова агентство Укринформ. Балин также утверждал, что польская экономика из-за протеста перевозчиков лишилась еще больших сумм.

По его словам, день простоя грузовика на пограничном пункте пропуска оценивается примерно в €300 - €350. По этой причине перевозчики пытаются минимизировать ущерб, например, направляя фуры за рубеж через другие страны.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Они требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года.

11 декабря протестующие разблокировали проезд к КПП "Ягодин - Дорохуск", поток автомобилей там начал увеличиваться. При этом, по данным украинской погранслужбы на утро 17 декабря, у остававшихся перекрытыми трех пропускных пунктов ждали проезда на Украину порядка 2 150 фур.

18 декабря польские дальнобойщики возобновили блокировку пункта пропуска "Дорохуск - Ягодин".

Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.