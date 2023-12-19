Lufthansa Group к 2032 году пополнит авиапарк на 80 самолетов

Общая стоимость контракта с Airbus и Boeing составляет $9 млрд

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Германский авиаконцерн Lufthansa Group заказал 80 новых ближне- и среднемагистральных самолетов у компаний Airbus и Boeing. Об этом говорится в сообщении, которое распространила компания.

Речь идет о покупке 40 лайнеров Boeing 737-8 MAX и 40 самолетов Airbus A220-300. Сроки поставки - с 2026 по 2032 годы. "Закупочная цена - $9 млрд (около €8,2 млрд)", - говорится в сообщении. Контракт допускает увеличение партии еще на 120 единиц.

"Благодаря сегодняшнему заказу мы ускоряем модернизацию нашего авиапарка", - заявил член совета директоров Lufthansa Детлеф Кайзер.