"Газпром" за 11 месяцев обеспечил около половины дополнительных потребностей КНР в газе

Существенный рост спроса на газ в 2023 году был зафиксирован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила компания

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Газпром" за 11 месяцев 2023 года сумел обеспечить за счет увеличения поставок по трубопроводам около половины дополнительных потребностей Китая в газе, сообщила компания.

"По итогам 11 месяцев 2023 года прирост трубопроводных поставок газа "Газпрома" обеспечил около половины дополнительных импортных объемов газа на китайском рынке", - говорится в сообщении холдинга. С середины ноября и до конца 2023 года объем поставок по "Силе Сибири" существенно увеличен в рамках подписанного ранее дополнительного соглашения к договору купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.

"Существенный рост спроса на газ в текущем году был зафиксирован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Локомотивом роста потребления газа стал Китай. Российский газ играет важную роль в обеспечении стабильности газоснабжения этой страны", - добавили в "Газпроме".