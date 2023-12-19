Таможенный терминал в ОЭЗ "Центр" под Воронежем принял первый груз для резидента

Он принял первый груз для предприятия по выпуску безалкогольных газированных напитков c инвестициями более 5 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Таможенный терминал начал работу в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем, он принял первый груз для предприятия по выпуску безалкогольных газированных напитков c инвестициями более 5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Таможенный терминал на территории ОЭЗ "Центр" официально принял первый груз - оборудование для производства ООО "Глобальные напитки". <...> ООО "Глобальные напитки" - наш крупный инвестор. Он вложит в производство безалкогольных газированных и тонизирующих напитков более 5 млр друблей. Предприятие выйдет на полную мощность в 2026 году, объем производства превысит 800 млн единиц продукции", - написал он.

Гусев уточнил, что подписаны последние документы о приемке терминала с Федеральной таможенной службой, процедура заняла несколько дней, хотя объект уже был построен несколько месяцев назад, но шли поставки и приемка специального оборудования. Он отметил, что таможенный терминал принесет пользу экономике региона, с его помощью будут наращивать темпы развития ОЭЗ "Центр".

Ранее губернатор сообщал, что ожидает начала работы таможенного терминала с инвестициями более 366 млн рублей с 1 декабря, затем он написал в своем Telegram-канале, что запущена процедура приемки объекта в эксплуатацию и отложил начало его работы на середину декабря.

В 2019 году в Воронежской области создали ОЭЗ "Центр" общей площадью 220 га, для размещения резидентов выделено свыше 169 га. Площадь ОЭЗ рассчитана на 20 предприятий, объем заявленных резидентами инвестиций составляет 33,6 млрд рублей, планируется создание более 3 тыс. рабочих мест. В настоящее время в ОЭЗ размещены 12 резидентов, два из них запущены: ООО "ИК Масловский" с выпуском стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов, а также ООО "НПО "Перфоград" с перфорированными металлическими листами, секциями ограждений, металлическими сетками и продукцией листообработки. Еще 10 компаний находятся на различных этапах создания своих производств.