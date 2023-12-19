В РФ предложили вернуться к консультациям для бизнеса по углеродному ценообразованию

Учитывая, как трансформируются зарубежные партнеры, уже нельзя оставаться в стороне, отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев на Международном энергетическом форуме предложил возобновить проведение консультаций по углеродному ценообразованию для бизнеса, руководство российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) эту инициативу поддержало.

"Может, мы возобновим проведение консультаций по углеродному ценообразованию в начале в комитете у вас, потому что, на мой взгляд, учитывая тенденции в мире, как трансформируются наши партнеры, мы уже не можем оставаться в стороне. <…> И давайте анонсируем, что после январских праздников мы с идеями ждем бизнес. Давайте будем консультироваться, потому что есть большое многообразие, и я считаю, что не нужно этого бояться, нужно просто правильно найти подход", - сказал Эдельгериев.

Президент РСПП Александр Шохин согласился с предложением Эдельгериева и отметил необходимость более активного продвижения климатической повестки в рамках БРИКС. "Нам надо сейчас активно включиться в продвижение этой тематики. Мы как раз хотели предложить в рамках российского председательства в БРИКС климатическую группу отдельно создать, чтобы эту тему [рассматривать] уже не только в режиме консультаций, но и, возможно, подготовки рекомендаций", - сказал он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения - 1 января 2024 года в него войдут Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Международный энергетический форум при поддержке РСПП, Министерства энергетики РФ, а также других ведомств и компаний проходит 19 декабря в Москве. Ключевая тема 2023 года "Стратегия устойчивого развития ТЭК России".