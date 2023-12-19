Перевалка грузов через порт в Индиге начнется в 2024 году

Объект будет построен в акватории Баренцева моря у мыса Большой Румяничный

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Перевалка грузов через морской порт в Индиге Ненецкого автономного округа (НАО), к которой ранее планировали приступить в текущем году, начнется в 2024 году, сообщил в ходе Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве глава НАО Юрий Бездудный.

"Уже в 2024 году мы планируем начать работу в особом режиме перевалки грузов. Порт Индига по сути будет выполнять функции терминала, работающего по схеме трансшипмента", - сказал Бездудный.

Трансшипмент - это процесс перегрузки контейнеров в порту на пути следования с борта одного судна на борт другого судна. Далее инвестор - корпорация "Аеон" - будет развивать портовую инфраструктуру. Через Индигу планируется отгружать продукцию Пижемского месторождения титановых руд в Республике Коми.

"Но это не единственная грузовая база. Мы понимаем, что благодаря этому открывается возможность доставки угля Кузбасса, который сегодня не может пробиться через Восточный полигон, угля Воркуты, опять же, наших соседей - Республики Коми", - добавил губернатор.

Порт Индига будет построен в акватории Баренцева моря у мыса Большой Румяничный в 50 км от поселка Индига. Под влиянием Гольфстрима здесь сохраняется благоприятная ледовая обстановка, позволяющая обеспечить вход крупнотоннажного флота в круглогодичном режиме.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.