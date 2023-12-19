ВТБ с 1 января полностью отменит комиссию за оплату услуг ЖКХ

С 2021 года они не тарифицировались в онлайн-каналах и банкоматах ВТБ, а с нового года комиссия не будет взиматься и в офисной сети

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ с 1 января 2024 года намерен полностью отменить комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ с 1 января 2024 года полностью отменит комиссию за оплату услуг ЖКХ. Ранее они не тарифицировались в онлайн-каналах и банкоматах ВТБ, а с нового года комиссия не будет взиматься и в офисной сети", - отметили в пресс-службе

Комиссия за оплату ЖКХ не взимается в мобильном банке и банкоматах с 2021 года, уточнил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Сегодня мы обслуживаем почти 19 млн активных клиентов, сервис онлайн-оплаты включает в себя более 50 тысяч организаций по всей России, и уже 99% платежей в ВТБ Онлайн проходят без комиссии. С учетом социальной ответственности ВТБ мы приняли решение досрочно сделать следующий шаг и с нового года обнулить комиссию по коммунальным платежам в любых каналах. Причем не только для пенсионеров, но и для всех наших клиентов. Уверены, что это будет хорошим сигналом для всего рынка", - процитировала его пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке.

Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции сообщил, что мера коснется, в частности, пенсионеров. Позднее, на встрече с лидерами думских фракций, он пояснил, что оговорился, сказав, что норму об отмене комиссии планируется распространить на всех пенсионеров, а не только на льготников. Однако, по словам Путина, после этой оговорки правительство приняло решение включить всех пенсионеров в перечень граждан, с которых не будет взиматься комиссия.