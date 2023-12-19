Глава "Нацобъединения" заявил, что вступление Украины в ЕС угрожает сельхозотрасли Франции

Жордан Барделла отметил, что принятие новых участников ослабило бы государства, основавшие это сообщество

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выступает против приема Украины в ЕС, поскольку ее членство представляет угрозу для агропромышленного комплекса Франции. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.

"Я не поддерживаю прием Украины в Евросоюз, - отметил он. - Украина - аграрная страна, и ее вступление в ЕС сделало бы ее главным получателем субсидий, что значительно ослабило бы сельскохозяйственный суверенитет Франции".

По мнению Барделла, расширение ЕС негативно скажется на его членах. "Я выступаю против любого расширения ЕС в принципе. Принятие новых участников ослабило бы государства, основавшие это сообщество", - сказал политик.

По итогам первого дня саммита Евросоюза, прошедшего в Брюсселе 14-15 декабря, глава Евросовета Шарль Мишель сообщал, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в него Украины и Молдавии. Участники саммита также объявили о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещали вернуться в марте 2024 года к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вхождении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к тому моменту она обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.