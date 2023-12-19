На юге Москвы открылся крупнейший в России автоцентр с китайскими машинами

На момент открытия в центре представлено свыше 30 китайских автомобильных брендов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Международный автоцентр "Москва-Тянья" открылся на месте автомобильного торгового центра (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"На день открытия здесь уже представлено более 30 китайских автомобильных брендов. Таким образом, это самая крупная в России и СНГ площадка, где представлен автобизнес КНР", - сказал в ходе церемонии открытия генеральный директор "Москва-Тянья" Алексей Изотов.

В первом полугодии 2024 года здесь откроется сервисный оптово-розничный центр, где будут работать представительства и розничные магазины автозапчастей, аксессуаров и другой автомобильной продукции крупнейших производителей автомобильной промышленности Китая, отметил в свою очередь управляющий центра Чень Цзяци. Общая площадь сервисного центра достигнет 60 тыс. кв. м, что составляет примерно половину территории всего комплекса (135 тыс. кв. м).

Автоцентр является совместным проектом российского девелопера коммерческой недвижимости "Киевская площадь" и китайской группы Tianya Hengyi Holding Group, одной ведущих компаний в сфере коммерческой недвижимости Пекина.

История АТЦ "Москва"

АТЦ "Москва" открылся в столице в 2004 году в составе проектов девелопера коммерческой недвижимости "Киевская площадь". Площадка стала первым в России мультибрендовым автомобильным торговым центром. В 2005 году там открылась сервисная зона, а в 2011 году - экспертно-криминалистическое бюро. В 2020 году торговый центр был закрыт на время карантина из-за пандемии COVID-19 и был переоборудован в ковидный госпиталь.